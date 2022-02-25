«Мы-дети 41-го года» показали в Центральном Доме кино

Фото: Институт кино и телевидения (ГИТР)

В Москве с успехом прошла премьера татарстанского художественного фильма по одноимённому произведению Мухаммета Магдеева.

Символично, что фильм о трудной судьбе подростков военных лет собрал аудиторию именно 24 февраля.

- Любая война - это жертвы, это смерть, это трагедия. И мне кажется, что сегодняшняя премьера ещё раз заставит задуматься о том, как хрупок мир. Мы должны сплотится за идею мира, - такими словами начала своё выступление директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Зрителей поприветствовал заместитель Полномочного представителя по взаимодействию с органами государственной власти в сфере культуры, науки, образования и связям с общественностью Представительства Республики Татарстан в РФ и за рубежом Эмиль Файзуллин. Он отметил, что стало хорошей традицией показывать татарстанские фильмы на главной площадке кинематографа России.

Киновед, доктор искусствоведения Валерий Фомин высказал своё мнение:

«Тема войны для меня, как киноведа, самая главная. Но я пришёл сюда не только как киновед, а потому что моя Родина - Татарстан. Мне было приятно слышать татарскую речь. Сегодня я увидел самое тихое, деликатное и искреннее кино о войне. Без единого выстрела. Поздравляю всю творческую команду с успехом».

Заметим, что для актеров Булата Гатауллина, Ильсафа Назипова и Раиса Ахметзакирова это первые роли в кино, а для режиссера Амира Галиаскарова - первая полнометражная картина.

Аудитория посмотрела фильм на одном дыхании. Зрители долго не отпускали творческую группу, обменивались мнениями. На вопрос из зрительного зала о том, где родились и выросли актёры, и как удаётся одинаково хорошо разговаривать на русском и татарском языках, актёр Ильсаф Назипов шутливо ответил: «Я вырос в деревне, и вы сейчас убедитесь, что я не в совершенстве владею русским языком». Булат Гатауллин добавил: «Для нас очень важно, что фильм на татарском языке, и именно в таком кино я мечтал сыграть роль».

Директор Центрального дома кино Екатерина Головня поблагодарила за выбор Татарстаном этой площадки для премьер и поделилась своим впечатлением:

«Великое уважение молодым ребятам, которые взялись за эту сложную тему, хотя они никогда не видели войны. Я смотрю не первый фильм татарстанского производства и уверена, что за этими молодыми людьми будущее регионального кино».