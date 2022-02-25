Прошел несколько десятков метров и потерял сознание. Жителя Татарстана ударили стаканом и ножом, а после выставили за дверь

Потерпевшего увезли "скорой" в больницу, где у него также диагностировали переохлаждение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В отношении 47-летнего жителя Заинска возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Его подозревают в том, что именно он ударил своего гостя стаканом и ножом, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Мужчина признал свою причастность к совершению преступления, но лишь частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу, - также отметили в ведомстве.

По версии следствия, к подозреваемому 23 февраля – День защитника Отечества, пришел 37-летний потерпевший. Вместе они начали выпивать. А когда гость опьянел, хозяин предложил ему пойти поспать. На это предложение мужчина вспылил и ответил оскорблениями. Тут уже, видимо, не выдержал хозяин. Утверждается, что он избил гостя, в том числе стаканом по голове, и ударил его ножом в живот, а затем просто выставил за дверь.

Потерпевший, оказавшись на улице, прошел несколько десятков метров и потерял сознание. Его обнаружил случайный прохожий. Он вызвал «скорую» и раненого госпитализировали. В больнице у него также диагностировали переохлаждение.