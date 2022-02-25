За сутки в Татарстане подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 711. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 25 февраля, Минздрав Татарстана сообщил, что за минувшие сутки в республике были подтверждены еще пят смертей от коронавируса.

- Вирус идентифицировали в результате патологоанатомической экспертизы, - отметили в ведомстве.

Так, очередными жертвами инфекции стали 88-ми, 82-х, 85-ти и 79-ти летние женщины, а также 92-летний мужчина.

Таким образом, число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 1 711.