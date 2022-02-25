В Ульяновске реку Свияга начнут чистить летом 2022 года

В планах углубить дно реки, за счет выемки грунта из нее, а также расчистить прибрежную территорию от сорняков.

От поселка Вырыпаевка до Минаевского моста в Ульяновске начнется расчистка первых девяти километров реки Свияга. К работам решено приступить летом 2022 года, сообщили в правительстве области.

Они будут проведены в рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», главная цель которого - улучшение экологического состояния гидрографической сети. Все работы будут финансироваться из федерального бюджета.

Так, что же именно будут делать на Свияге? Так, в планах углубить дно реки, за счет выемки грунта из нее, а также расчистить прибрежную территорию от сорняков.

- Расчистка предполагает использование такой техники, как земснаряд и экскаваторы. Донный грунт будет размещен на площадках временного складирования, потом он может быть использован администрацией города Ульяновска для собственных нужд, - отметил замначальника отдела проектирования «Центррегионводхоз» Андрей Гапонов.

В итоге все это должно увеличить проточность реки Свияга и избежать в ней заторов во время паводков, а значит уберечь земельные участки от затопления.

На данный момент уже проведены все инженерные изыскания и завершается проектирование работ расчистке реки, а весной должно быть получено заключение госэкспертизы.