Жителя Казани задержали за продажу в интернете фальшивых денег

Фальшивые пятитысячные купюры он оставлял для клиентов в тайниках Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицейские вскрыли тайники чуть ли не по всей Казани и нашли там не наркотики, а пятитысячные рублевые купюры – всего 13 штук. Экспертиза быстро показала, что это фальшивки. Оперативники выследили создателя этих закладок – 35-летнего местного жителя.

Мужчину задержали т он тут же во всем сознался. По его словам, поддельные деньги он покупал в Москве, а потом через интернет и тайники продавал на территории Казани.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные, в том числе, и на поиск соучастников задержанного и изготовители фальшивых купюр, - сообщили в МВД Татарстана.

На время расследования жителя Казани отправил под домашний арест.