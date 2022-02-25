Сельхозярмарки в Татарстане снова заработают во второй половине марта

Продукцию на них можно купить по сниженным ценам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проведение в Татарстане сельхозярморок по поручению президента республики Рустама Минниханова возобновят с 19 марта, сообщил на итоговой коллегии регионального Минсельхоза его глава Марат Зяббаров.

По его словам, компенсация местным производителям на транспортировку товаров до места продаж позволяет городским жителям покупать сельхозпродукцию по сниженным ценам.

Как было подсчитано, за весь 2021 год на этих сельхозярмарках в итоге было продано товаров на 1,9 миллиарда рублей.