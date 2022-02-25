В Татарстане с помощью Telegram-каналов наказали 130 пьяных водителей

Доступ к каналу можно получить по ссылке или QR-коду, напечатанных на всех патрульных автомобилях ГИБДД. Фото: скриншот

Как подсчитали в ГИБДД Татарстана, за ушедший 2021 год в республике при помощи специально созданных в каждом районе Telegram-каналов было получено 440 анонимных сообщений о пьяных водителях на дорогах. В итоге 101 из них привлекли к административной ответственности за нетрезвую езду.

- В текущем году за январь было получено уже 60 сообщений, по которым были привлечены 29 пьяных водителей, - отмечает зам начальника отдела дорожно-патрульной службы и взаимодействия с правоохранительными органами УГИБДД МВД по Татарстану Айрат Самигуллин

Для того, чтобы найти нужный канал в Telegram и сообщить о неадекватном поведении людей за рулем нужно в поисковой строке мессенджера ввести «ГИБДД» и после название района. Для Казани, например, это t.me/Kazan_bezopasno.

Также, доступ к каналу можно получить по ссылке или QR-коду, напечатанных на всех патрульных автомобилях ГИБДД.