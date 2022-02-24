Первый зам главы Минсельхоза РФ Оксана Лут в Казани заявила, что ведомство готово направить в регионы субсидии для сдерживания цен на хлеб

На каждый произведенный килограмм хлеба обещается выделить по 2,5 рубля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот четверг, 24 февраля, в Казани прошло заседание итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана, в которой приняла участие первый зам главы федерального ведомства Оксана Лут.

Она сообщила, что сейчас прослеживаются тенденции к повышению потребительских цен на хлеб. Чтобы сдержать их неоправданный рост и при этом поддержать производителей Минсельхоз РФ направит в регионы соответствующие субсидии.

По словам Оксаны Лут, в 2021 году это было два рубля на каждый произведенный килограмм хлеба, а в этот раз планируется выделить 2,5 рубля. Первый замминистра надеется на то, что данные субсидии хлебопеки получат уже до конца марта.