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Экономика24 февраля 2022 15:28

Первый зам главы Минсельхоза РФ Оксана Лут в Казани заявила, что ведомство готово направить в регионы субсидии для сдерживания цен на хлеб

По ее словам, сейчас прослеживается тенденция к их повышению
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На каждый произведенный килограмм хлеба обещается выделить по 2,5 рубля.

На каждый произведенный килограмм хлеба обещается выделить по 2,5 рубля.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот четверг, 24 февраля, в Казани прошло заседание итоговой коллегии Минсельхоза Татарстана, в которой приняла участие первый зам главы федерального ведомства Оксана Лут.

Она сообщила, что сейчас прослеживаются тенденции к повышению потребительских цен на хлеб. Чтобы сдержать их неоправданный рост и при этом поддержать производителей Минсельхоз РФ направит в регионы соответствующие субсидии.

По словам Оксаны Лут, в 2021 году это было два рубля на каждый произведенный килограмм хлеба, а в этот раз планируется выделить 2,5 рубля. Первый замминистра надеется на то, что данные субсидии хлебопеки получат уже до конца марта.