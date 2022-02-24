В Чебоксарах водитель, который на ходу выталкивал из своей иномарки гаишника, отделался штрафом

Суд признал мужчину виновным по уголовной статье «применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти». Фото: Алексей БУЛАТОВ

27-летнего жителя Чебоксар суд признал виновным по уголовной статье «применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти». Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Ранее в отношении злоумышленника был также составлен протокол за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - отметили в ведомстве.

В суде было доказано, что поздно вечером в Чебоксарах на улице Восточная сотрудники ГИБДД остановили «Ford Focus», водитель которого был явно пьян. Один из полицейских начал требовать, чтобы он вышел из машины, и открыл дверь с водительской стороны. Сидевший за рулем мужчина не подчинился и резко сдал назад, ударив дверью гаишника. А после этого лихач в попытке скрыться начал движение вперед. Полицейский в этот момент смог удержаться за машину и просунуть ногу, чтобы нажать на педаль тормоза. На это водитель иномарки попытался вытолкнуть его наружу во время движения. Возможно у него это в итоге бы и получилось, но он врезался в дерево и был задержан.