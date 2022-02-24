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Общество24 февраля 2022 13:03

В Нижнекамске дюжину домов оставили без горячей воды на 10 дней

Ее снова пустят туда только 5 марта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключение связано с плановой заменой оборудования.

Отключение связано с плановой заменой оборудования.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с запланированной заменой теплообменного оборудования на ЦТП-40 в ряде домов города отключили горячую воду, сообщает в своем инстаграме департамент ЖКХ Нижнекамского района.

Так, уже с этого четверга и на 10 дней в целом – до 17.00 5 марта, горячую ванну или душ не смогут принять жильцы домов, по следующим адресам: улица Лесная, №1, 1А, 5, 7, 9, 11, 13/50; улица Гагарина, №44, 46, 48, 52, 54; улица Менделеева, 2А, 2Б.