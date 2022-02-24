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Происшествия24 февраля 2022 12:02

Бухгалтер налоговой инспекции перевела лже-сотрудникам банка более шести миллионов рублей

Мошенникам удавалось обманывать женщину 11 дней
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Накануне в отдел полиции «Гвардейский» обратилась 45-летняя жительница Казани, бухгалтер налоговой инспекции. Она рассказала о том, что ее обманули неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка. За 11 дней женщина перевела на «безопасные», «резервные» счета около шести миллионов рублей.

Лишь спустя трое суток после последнего перевода средств горожанка поняла, что стала жертвой мошенников и поспешила в полицию.

Возбуждено уголовное дело.