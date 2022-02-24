В Ульяновске на три года закрыли старый Свияжский пляж

Там планируют построить новую дорожную развязку и отремонтировать мост через реку Свияга. Фото: ulmeria.ru

В городе для микрорайона «Университет» построят дорожную развязку в створе улиц Минаева-Хлебозаводской, а также там займутся реконструкцией старой части моста через реку. Поэтому там на три ближайших года решили закрыть территорию старого Свияжского пляжа – пост спасателей выставляться не будет. Ее официально исключат на это время из списка санкционированных мест отдыха вблизи воды.

- Санкционированным местом для купания в Ульяновске в настоящее время является Центральный городской пляж на реке Волга. В Свияге же купаться запрещено, в том числе – по санитарным нормам и правилам, так как качество воды здесь не соответствует нормативам, - отметили в администрации города.

К тому же из-за предстоящих там работ с участием тяжелой техники для людей в принципе будет небезопасно. На время стройки – до сентября 2024 года, на указанной территории в 50 метрах от берега будет располагаться лишь городок для рабочих. Последние, к слову, должны также благоустроить песчаный участок на старом пляже.