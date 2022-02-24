За сутки в Ульяновской области подтвердились 16 летальных случаев COVID-19

С начала пандемии в регионе скончались почти 4,3 тысячи зараженных коронавирусом человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на четверг, 24 февраля, в Ульяновской области выявили 160 286 случаев COVID-19, в том числе 1 568 - за минувшие сутки. Большинство заразившихся - 146 447 человек - выздоровели, а 4 271 - скончался. Последние 16 смертей были подтверждены накануне, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с вирусом.

Известно, что первый компонент вакцины от коронавируса в регионе получили 681 997 человек, второй - 655 722. Коллективный иммунитет к болезни на данный момент составляет 66,4%.