Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 10:32

Минниханов передал Россельхознадзору Татарстана 10 новых служебных авто

Торжественная церемония прошла на площадке у «Казань Экспо»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Президент республики выразил надежду на то, что новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы ведомства.

Президент республики выразил надежду на то, что новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы ведомства.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 24 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов передал специалистам Управлений Россельхознадзора по республике 10 новых служебных автомобилей повышенной проходимости. Торжественная церемония прошла на площадке у выставочного центра «Казань Экспо».

- Россельхознадзор сегодня решает очень важные задачи, тем самым вносит большой вклад в укрепление сельскохозяйственной отрасли. Уверен, новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы сотрудников ведомства, - заявил глава региона.