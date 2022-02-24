Минниханов передал Россельхознадзору Татарстана 10 новых служебных авто

Президент республики выразил надежду на то, что новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы ведомства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 24 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов передал специалистам Управлений Россельхознадзора по республике 10 новых служебных автомобилей повышенной проходимости. Торжественная церемония прошла на площадке у выставочного центра «Казань Экспо».

- Россельхознадзор сегодня решает очень важные задачи, тем самым вносит большой вклад в укрепление сельскохозяйственной отрасли. Уверен, новый транспорт позволит повысить мобильность и эффективность работы сотрудников ведомства, - заявил глава региона.