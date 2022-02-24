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Происшествия24 февраля 2022 9:32

В Альметьевске Lexus вылетел с моста, но зацепился за трубопровод и повис над землей

Со слов очевидцев, в результате ДТП пострадал один человек
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина.

Авария произошла на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина в Альметьевске произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и вылетел с моста. Судя по опубликованным очевидцами ДТП кадрам, иномарка зацепилась за трубопровод и повисла над землей.

Свидетели замечают, что помощь медиков понадобилась одному человеку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением.

Не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением.

Фото: соцсети