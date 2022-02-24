В Альметьевске Lexus вылетел с моста, но зацепился за трубопровод и повис над землей

Авария произошла на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне на перекрестке улиц Заводская и Тухватуллина в Альметьевске произошла авария. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и вылетел с моста. Судя по опубликованным очевидцами ДТП кадрам, иномарка зацепилась за трубопровод и повисла над землей.
Свидетели замечают, что помощь медиков понадобилась одному человеку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Не исключено, что водитель иномарки не справился с управлением.
Фото: соцсети