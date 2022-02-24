Жительница Чебоксар может лишиться сына, который убегает из дома и не считает ее авторитетом

Органы опеки направили в суд иск о лишении горожанки родительских прав. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Органы опеки и попечительства администрации Калининского района Чебоксар хотят лишить горожанку прав на 12-летнего сына. Утверждается, что мальчик систематически убегает из дома, не считает мать авторитетом и общается с сомнительными лицами, склонными к преступлениям. Сама же женщина характеризуется отрицательно и неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Мать им не интересуется.

Органы опеки направили в суд иск о лишении горожанки родительских прав.