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Общество24 февраля 2022 9:10

Жительница Чебоксар может лишиться сына, который убегает из дома и не считает ее авторитетом

Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, но мать не интересуется его судьбой
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Органы опеки направили в суд иск о лишении горожанки родительских прав.

Органы опеки направили в суд иск о лишении горожанки родительских прав.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Органы опеки и попечительства администрации Калининского района Чебоксар хотят лишить горожанку прав на 12-летнего сына. Утверждается, что мальчик систематически убегает из дома, не считает мать авторитетом и общается с сомнительными лицами, склонными к преступлениям. Сама же женщина характеризуется отрицательно и неоднократно привлекалась к административной ответственности.

Сейчас подросток находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Мать им не интересуется.

Органы опеки направили в суд иск о лишении горожанки родительских прав.