В Татарстане возобновили оказание плановой медпомощи и диспансеризацию населения

Ранее все это было приостановлено из-за ухудшения в республике эпидситуации с коронавирусом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 24 февраля, в Татарстане возобновили оказание плановой медицинской помощи, профилактические осмотры и диспансеризацию населения, которые были временно приостановлены из-за ухудшения в республике эпидситуации с коронавирусом. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Марат Садыков.

В документе отмечается, что с 28 числа вновь начнут работать и передвижные комплексы «Мобильная поликлиника», в которых проводится диспансеризация жителей сел и деревень.