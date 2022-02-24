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Общество24 февраля 2022 8:36

В Татарстане возобновили оказание плановой медпомощи и диспансеризацию населения

С 28 февраля вновь начнут работать и передвижные комплексы «Мобильная поликлиника»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее все это было приостановлено из-за ухудшения в республике эпидситуации с коронавирусом.

Ранее все это было приостановлено из-за ухудшения в республике эпидситуации с коронавирусом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 24 февраля, в Татарстане возобновили оказание плановой медицинской помощи, профилактические осмотры и диспансеризацию населения, которые были временно приостановлены из-за ухудшения в республике эпидситуации с коронавирусом. Соответствующий приказ подписал глава регионального Минздрава Марат Садыков.

В документе отмечается, что с 28 числа вновь начнут работать и передвижные комплексы «Мобильная поликлиника», в которых проводится диспансеризация жителей сел и деревень.