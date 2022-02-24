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Общество24 февраля 2022 7:15

Ряду депутатов Госдумы от Татарстана запретили въезд в страны Европы

Причина санкций - их голоса за признание ДНР и ЛНР независимыми
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего же в санкционный список попали более 350 депутатов Госдумы.

Всего же в санкционный список попали более 350 депутатов Госдумы.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 350 депутатов Госдумы, 11 из которых - от Татарстана, проголосовавшие за признание ДНР и ЛНР независимыми, попали под санкции. Теперь она не могут взъежать в страны Европы, заявил на своей странице в соцсетях верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Из татарстанских депутатов в санкционном списке оказались Азат Ягафаров, Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Артем Прокофьев, Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Илья Вольфсон, Рустам Калимуллин, Олег Морозов, Руслан Гаджиев и Максим Топилин.