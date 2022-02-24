После пожара с тремя погибшими в Зеленодольском районе возбудили уголовное дело

По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Фото: МЧС Татарстана

По факту пожара в поселке Новониколаевский, в котором погибли три человека, а еще один - пострадал, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Его расследование находится на контроле прокуратуры Зеленодольска.

Напомним, пожар произошел утром в среду, 23 февраля. До прибытия на место сотрудников МЧС Татарстана шесть человек эвакуировались самостоятельно, но один из них пострадал - 64-летнего мужчину госпитализировали с ожогами головы, рук и ног I-II степени. Тела троих погибших были обнаружены в ходе ликвидации пожара.

Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.