Военный оркестр казанского полка Росгвардии поздравил горожан с Днем защитника Отечества

Подобные флешмобы оркестр ежегодно устраивает и в честь других праздников.

День защитника Отечества в Казани начался с традиционного флешмоба военного оркестра казанского полка Росгвардии, который состоялся в торговом центре "Тандем". Горожане услышали такие композиции, как «Три танкиста», «Катюша», «Марш артиллеристов», «Песня шофёра», «Русская катавасия» и «Халык Бию Кэйлере». Финалом стало исполнение «Прощания славянки».

Руководитель оркестра – военный дирижер, заслуженный артист Татарстана майор Вадим Кравчук поздравил присутствующих с праздников и пожелал им крепкого здоровья и хорошего настроения.

Отметим, что подобные флешмобы военный оркестр казанского полка Росгвардии ежегодно проводит и в честь других праздников, в том числе грядущего Международного женского дня.