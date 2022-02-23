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Происшествия23 февраля 2022 12:10

Казанец едва не погиб, когда в его квартире загорелась постель

ЧП произошло в доме №23 на улице Академика Глушко
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем.

Предварительная причина произошедшего - неосторожное обращение с огнем.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером во вторник, 22 февраля, в одной из квартир дома №23 по улице Академика Глушко в Казани произошел пожар. По предварительным данным, из-за неосторожного обращения с огнем в спальне загорелись постельные принадлежности и матрас. Общая площадь возгорания составила 0,5 квадратного метра.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали горение и спасли мужчину, чья личность сейчас устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.