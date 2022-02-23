Прибытие в Татарстан около тысячи беженцев из ЛНР и ДНР откладывается

Обновленная информация будет сообщена позже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что прибытие в Татарстан около тысячи беженцев из ДНР и ЛНР, которое должно было состояться 23 февраля, откладывается. Обновленная информация будет сообщена позже.

Напомним, помимо волонтеров беженцев на вокзале будут встречать медики, которые измерят им температуру. После этого людей развезут по санаториям «Ливадия» (Казань), «Санта» (Казань), «Жемчужина» (Набережные Челны), «Камазжилбыт» (Набережные Челны) и «Васильевский» (Зеленодольский район), а также гостинице «Кварт» (Казань). Там эвакуированных проверят на коронавирус. Все желающие смогут вакцинироваться от болезни.

Среди беженцев, которые должны прибыть в республики, пенсионеры, женщины и дети, в том числе новорожденные. Власти республики готовы предоставить им не только временное жилье, гуманитарную помощь и консультации специалистов, но и работу. Для координации работы по размещению и сопровождению эвакуированных в регионе создан оперштаб.