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Происшествия23 февраля 2022 10:18

Житель Набережных Челнов едва не остался без глаза, решив сделать замечание подросткам

Полицейские уже задержали подозреваемого в применении пневматического оружия
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Инцидент произошел в 48-м комплексе города

Инцидент произошел в 48-м комплексе города

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний житель Набережных Челнов сообщил в полицию, что едва не остался без глаза, когда решил сделать замечание группе подростков в 49-м комплексе. По его словам, школьники шумели в подъезде, и он попросил их выйти на улицу. В ответ на это один из ребят наставил на него пневматическое оружие и выстрелил. Первая пуля прошла по касательной, немного задев шею, а вторая - попала в лицо.

Медики оказали пострадавшую помощь, но госпитализировать не стали, сообщают "Челнинские известия".

По подозрению в применении оружия правоохранители задержали восьмиклассника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.