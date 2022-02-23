Житель Набережных Челнов едва не остался без глаза, решив сделать замечание подросткам

Инцидент произошел в 48-м комплексе города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летний житель Набережных Челнов сообщил в полицию, что едва не остался без глаза, когда решил сделать замечание группе подростков в 49-м комплексе. По его словам, школьники шумели в подъезде, и он попросил их выйти на улицу. В ответ на это один из ребят наставил на него пневматическое оружие и выстрелил. Первая пуля прошла по касательной, немного задев шею, а вторая - попала в лицо.

Медики оказали пострадавшую помощь, но госпитализировать не стали, сообщают "Челнинские известия".

По подозрению в применении оружия правоохранители задержали восьмиклассника. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.