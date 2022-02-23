В День защитника Отечества Алексей Песошин пожелал жителям Татарстана мирного неба

Особую признательность премьер-министр республики выразил ветеранам армии и флота. Фото: prav.tatarstan.ru

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. Особую признательность в своей речи он выразил ветеранам армии и флота, которые с честью выполнили свой воинский долг, а теперь воспитывают молодежь в духе патриотизма.

По словам Песошина, Татарстан вносит заметный вклад в повышение обороноспособности России. Местные предприятия обеспечивают армию и флот современным вооружением и техникой.

-С праздником вас, уважаемые защитники Отечества! В этот торжественный день желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. И пусть всегда над нами будет мирное небо, - заявил премьер-министр региона.