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Общество22 февраля 2022 16:39

В День защитника Отечества 2022 в Казани автобусы будут ходить реже

А все потому, что весь общественный транспорт города перейдет на работу по графику выходного дня
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В таком же режиме общественный транспорт будет работать и с 6 по 8 марта.

В таком же режиме общественный транспорт будет работать и с 6 по 8 марта.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В связи с праздником 23 февраля - День защитника Отечества 2022, в Казани общественный транспорт переходит на работу по графику выходного дня.

Что это значит? Так, те же автобусы, троллейбусы и трамваи будут ходить реже – увеличат интервал движения.

- Метро в праздник будет обслуживать пассажиров с 6.00 и до полуночи, а интервалы движения поездов с 6.00 до 23.00 составят 9 минут 15 секунд, а с 23.00 до 0.00 – 13 минут и 53 секунды, - сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Как отметили в комитете по транспорту Исполкома Казани, в таком же режиме общественный транспорт будет работать и из-за Международного женского Дня – с 6 по 8 марта. И это при том, что в субботу, 5 марта, транспорт будет ходить по графикам рабочего дня.