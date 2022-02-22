В ряде домов Приволжского района на сутки отключат воду

Воду отключат с 9.00 24 февраля. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за плановых работ по подключению водопровода в Приволжском районе столицы Татарстана на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 24 февраля до 9.00 25 февраля ее не будет по следующим адресам: Оренбургский тракт, 195а, а также в домах поселка Матур по улицам Султана Габаши, Матур, переулок Матур, Урманлы и проспекту Победы.

Кроме того, на указанные сутки еще понизят давление воды по адресам:

- ул.Азамат, 3, 5, 5а, 6а;

- ул.Андрея Адо, 13, 13б, 13/2, 14/1, 15, 16, 17, 18;

- ул.Гарифа Ахунова, 2, 6, 10, 10а, 10в, 14, 16, 16а, 16а корпус 3, 18, 20, 22, 22а;

- ул.Братьев Батталовых, 20 корпуса 1, 2;

- ул.Мидхата Булатова, 1, 3, 5, 7;

- ул.Рауиса Гарееева, 2, 4, 4а, 92, 92а, 92/1, 94, 94а, 96, 98, 100, 102 корпуса 1, 2; 103, 105, 105а, 105/3, 105/4, 107, 108, 108/1, 108/2, 109, 110, 111 корпуса 1, 2; 113, 117, 125;

- ул.Ласковая, 1, 1 корпуса 1, 2; 2 корпус 1, 2б, 2г, 3б, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 9;

- ул.Сиреневая, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10;

- ул.Баки Урманче, 1, 1а, 4 корпуса 1-4, 5, 6, 6б, 6в, 6г, 6 корпус 1, 7, 7а, 8, 8б, 8в, 9, 9а, 10, 11а, 11 корпуса 1-3, 11б корпуса 1-4;

- ул.Уютная, 1, 2, 3/1, 3/4, 4, 5, 6, 8, 10, 12;

- Оренбургский тракт, 138, 138а, 138а корпуса 1-3, 138б, 138в, 138д, 138 корпуса а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, н, о; 138/1, 138 корпус 4, 140, 140а, 140в, 140г, 140 корпуса 4, 6; 142, 146;

- ул.Ферма 2, 90а, 90а корпуса 2, 3; 98, 98а, 98г.

Понизить давление по этим адресам планируется до 2,0-2,5 атмосфер, то есть вода ориентировочно будет доходить только до 4 этажа. При этом возможны и перебои с ее подачей.

- Местных жителей просят заранее сделать необходимые запасы. Автоцистерны с водой будут выезжать согласно заявкам, которые можно оставлять по телефону: +7 (843) 231-62-60, - сообщает МУП «Водоканал».