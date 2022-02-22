«Решение «омолодить» проект пришло осознанно»: кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама» удивил новым форматом

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В Международный день родного языка в кинотеатре «Мир» состоялось первое в этом году мероприятие в рамках оригинального проекта ГБУК РТ «Татаркино» - кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама».

Новый старт фестиваля обозначился новым форматом проведения киномероприятия: открытие прошло в форме брейн-ринга между двумя молодежными командами - воспитанниками кадетского корпуса «Раифский Витязь» Раифского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и Кадетского объединения МБОУ «Лицей №78 «Фарватер» «Морские кадеты».

По словам начальника отдела кинофестивалей и киномероприятий «Татаркино» Светланы Говоруновой, решение «омолодить» проект пришло осознанно, так как воспитание толерантности у подростков в процессе ознакомления с культурными традициями народов мира через кинематограф всегда имеет положительные результаты. Без толерантности, признанной как ценность в общественном сознании, трудно построить цивилизованное общество.

Соревнования были построены на викторине, разбитой на 5 туров. Участникам необходимо было ответить на вопросы о традициях, культуре и обычаях разных государств по всему миру. Ребятам пригодились и географические навыки, знание флагов разных стран, кулинарных традиций народов, а также знание традиционных танцев и музыкальных инструментов, и, конечно же, истории кино.

Победителями игры стала команда «Морские кадеты» Кадетского объединения МБОУ «Лицей №78 «Фарватер», опередив своих соперников всего на 5 баллов. Всем участникам были вручены памятные подарки от имени ГБУК РТ «Татаркино».

Напомним, что кинофестиваль народов Республики Татарстан «Панорама» стартовал в год Родных языков и народного единства в 2021 году. В этом же году он приурочен к Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. По традиции, показы фильмов на языках народов, проживающих в Татарстане, пройдут в городах и населенных пунктах в течение 2022 года. Особое внимание будет уделено местам компактного проживания разных народностей.