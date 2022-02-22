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Общество22 февраля 2022 14:18

На прошлой неделе в Казани родители назвали своих детей Генрих и Танир

Стал известен рейтинг самых редких имен в городе
Алина АЛМАКАЕВА
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С 14 по 19 февраля в Казани зарегистрировали появление свет 370 детей.

С 14 по 19 февраля в Казани зарегистрировали появление свет 370 детей.

Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

На прошлой отчетной неделе – с 14 по 19 февраля, в Казани зарегистрировали появление свет 370 детей, 192 из них – это мальчики, а 178 – девочки, таковы данные ЗАГСа города.

В управлении также составили рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми родители называли своих новорожденных детей.

Так, чаще всего их нарекали Амиром, Евой, Ясминой и Егором. В список же самых редких имен попали Радмила, Эрика, Генрих и Танир.