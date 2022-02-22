На прошлой неделе в Казани родители назвали своих детей Генрих и Танир

С 14 по 19 февраля в Казани зарегистрировали появление свет 370 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

На прошлой отчетной неделе – с 14 по 19 февраля, в Казани зарегистрировали появление свет 370 детей, 192 из них – это мальчики, а 178 – девочки, таковы данные ЗАГСа города.

В управлении также составили рейтинг самых популярных и самых редких имен, которыми родители называли своих новорожденных детей.

Так, чаще всего их нарекали Амиром, Евой, Ясминой и Егором. В список же самых редких имен попали Радмила, Эрика, Генрих и Танир.