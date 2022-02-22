Дни татарстанского кино впервые в Карачаево-Черкесской республике

26 февраля в Карачаево-Черкесской республике состоится торжественное открытие фестиваля «Дни татарстанского кино» в рамках проведения Национального кинофестиваля «Хрустальная вершина» в Черкесске. Фестиваль организован впервые и будет проводиться с 25 февраля по 1 марта кинотеатром «Чарли» при поддержке Министерства Культуры Карачаево-Черкесской республики и ГБУК РТ «Татаркино».

Фестиваль включает в себя просветительскую, эстетическую и духовную миссии и внесет позитивный вклад в развитие всей Карачаево-Черкесской республики.

- Давно вынашивали идею провести в Карачаево-Черкесской республике кинофестиваль с целью обмена опытом деятелей культуры и искусства с мировыми именами, возможностью обмена культурным наследием нашей большой страны. Побывав в Казани на Международном фестивале мусульманского кино, мы вдохновились и решили, что Дни татарстанского кино должны увидеть все регионы России. В Черкесске очень позитивный, добрый, думающий зритель. Мы уверены, что жители республики останутся довольны столь значимым событием, - отметила директор ООО «Чарли» Валентина Бардунова.

Кинофестиваль «Хрустальная вершина» в г. Черкесске представляет собой уникальный в своем роде проект профессионального кино, охватывающий множество стран и народов. Кинематограф во всем его многообразии становится главным помощником в понимании и поддержке национальной культуры и станет неотъемлемой частью просветительской жизни Карачаево-Черкесской республики.

В программу Дней татарстанского кино отобраны лучшие фильмы, призывающие к добру, миру и справедливости, и будут представлены творческими группами, работающими над созданием картин.

Программа торжественного открытия назначена на 26 февраля в 14:00.

26 февраля, сразу после программы торжественного открытия, состоится просмотр фильма «Байгал» с последующей творческой встречей и пресс-конференцией (режиссер картины Ягафаров Ильдар Рашитович, Айтуганова Миляуша Лябибовна, Кашапова Лилия Рифовна, Захарова Юлия Васильевна, Министр культуры КЧР Агирбов Зураб Замирович, проект-менеджер кинотеатра «Чарли» Хащина Юлия Васильевна).

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ДНИ ТАТАРСТАНСКОГО КИНО»:

25 февраля – к/ф «Мулла» (драма, 120 мин., 16+, 2018 г.) – 19:00

26 февраля:

к/ф «Байгал» (драма, 80 мин. 12+, 2018 г.) – 15:00

к/ф «Хәлимә» (драма, 55 мин., 12+, 2017 г.) – 17:30

к/ф «Эпипэ» (комедия, мюзикл, 70 мин., 12+, 2020 г.) – 18:00

27 февраля:

к/ф «Курбан-роман» (драма, мелодрама, 110 мин., 12+, 2014г.) – 15:00

к/ф «Исэнмесез» («Жили ли вы?») (мелодрама, 120 мин., 16+, 2021 г.) – 18:00

к/ф «Хәлимэ» (драма, 55 мин., 12+, 2017 г.) – 19:00

28 февраля:

к/ф «Мулла» (драма, 120 мин., 16+, 2018 г.) – 17:00

к/ф «Сэмбел» (мелодрама., 16+, 2019 г.) – 18:00

к/ф «Исэнмесез» («Жили ли вы?») (мелодрама, 120 мин., 16+, 2021 г.) – 19:30

1 марта:

к/ф «Эпипэ» (комедия, мюзикл, 70 мин., 12+, 2020 г.) – 15:00

к/ф «Байгал» (драма, 80 мин. 12+, 2018 г.) – 19:00