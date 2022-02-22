Минниханов предложил Сенегалу сотрудничество в халяль индустрии

Встреча состоялась в Доме правительства Татарстана. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Во вторник, 22 февраля, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с делегацией Сенегала. В Доме правительства республики стороны обсудили новые перспективные направления для расширения партнерства. В часности, в такой индустрии как халяль.

- Сенегал - мусульманская страна. Мы ваши самые северные братья. В этом году мы будем праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Будем рады видеть на этом празднике наших друзей из Сенегала, - заявил Рустам Минниханов.

Представители Сенегала поддержали мысль о важности развития торгово-экономических отношений.