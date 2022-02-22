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Происшествия22 февраля 2022 11:58

В Набережных Челнах девочка замерзала рядом с лежавшей на снегу пьяной родственницей

К счастью, заплаканного ребенка заметили прохожие
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Полицейские заниматся поиском родителей девочки, которая сейчас находится в Доме ребенка.

Полицейские заниматся поиском родителей девочки, которая сейчас находится в Доме ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне неравнодушные жители Набережных Челнов заметили в 51-м комплексе города заплаканную и замерзшую трехлетнюю девочку. Рядом с ребенком на земле лежала пьяная женщина, которая, как позже выяснили полицейские, приходится малышке родственницей, сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД города.

Прибывшим на место правоохранителям девочка смогла сказать лишь то, что ее зовут Лилия. Лилю оперативно доставили в Дом ребенка, где ее согрели и накормили. Сейчас она находится в безопасности.

Полицейские заниматся поиском родителей девочки.