Больные COVID-19 смогут пройти профосмотр только после выздоровления.
Фото: Ксения Высотина
В Чувашии возобновили медосмотры и диспансеризацию населения, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Профосмотры буду проводиться здоровым и неконтактным пациентам с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, сообщается в приказе, подписанным главой Минздрава республики Владимиром Степановым.
Больные COVID-19 смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления, при условии отсутствия симптомов заболевания.