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Общество22 февраля 2022 11:17

В Чувашии возобновили медосмотры и диспансеризацию населения

Проходить их смогут только полностью здоровые и не контактировавшие с зараженными люди
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Больные COVID-19 смогут пройти профосмотр только после выздоровления.

Больные COVID-19 смогут пройти профосмотр только после выздоровления.

Фото: Ксения Высотина

В Чувашии возобновили медосмотры и диспансеризацию населения, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Профосмотры буду проводиться здоровым и неконтактным пациентам с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, сообщается в приказе, подписанным главой Минздрава республики Владимиром Степановым.

Больные COVID-19 смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления, при условии отсутствия симптомов заболевания.