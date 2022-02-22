Больные COVID-19 смогут пройти профосмотр только после выздоровления. Фото: Ксения Высотина

В Чувашии возобновили медосмотры и диспансеризацию населения, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Профосмотры буду проводиться здоровым и неконтактным пациентам с соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, сообщается в приказе, подписанным главой Минздрава республики Владимиром Степановым.

Больные COVID-19 смогут пройти диспансеризацию только после выздоровления, при условии отсутствия симптомов заболевания.