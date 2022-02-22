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Общество22 февраля 2022 11:02

Строительство образовательного кампуса в Нижнекамске потребует 2,5 миллиарда рублей

Объект будет находиться на базе химико-технологического института
Алина АЛМАКАЕВА
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В нем студенты смогут получать образование, не только связанное с выбранными направлениями, но и другими сегментами рынка.

В нем студенты смогут получать образование, не только связанное с выбранными направлениями, но и другими сегментами рынка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске на строительство научно-образовательного кампуса, который расположится на базе химико-технологического института, выделят 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил глава Исполкома Нижнекамска Рамиль Муллин на очередном совещании.

В самом кампусе будет действовать несколько центров: инжиниринговый, языковой подготовки, цифровых компетенций и технологического предпринимательства.

- В нем студенты смогут получать образование, не только связанное с нефтехимией и нефтепереработкой, но и другими сегментами рынка, которые сегодня востребованы на нижнекамской площадке, — добавил глава Исполкома.