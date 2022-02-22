В Набережных Челнах доцент филиала КФУ признался в интиме с 12-летней девочкой

Мужчина утверждает, что все было по обоюдному согласию. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Набережных Челнах доцент местного филиала КФУ во время допросов признался в интимной близости с 12-летней девочкой и утверждал, что все было по взаимному согласию, сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах.

Мужчина обвиняется в половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Расследование уголовного дело завершено. Его фигурант будет дожидаться суда, находясь под домашним арестом.

Напомним, кандидата наук, доцента филиала КФУ задержали месяц назад. Поводом к этому стало заявление матери школьницы в правоохранительные органы. Женщина случайно узнала об интимной связи своей 12-летней дочери со взрослым мужчиной, с которым она встречалась в его автомобиле. Как отметил источник «Комсомолки», в сексуальных отношениях с девочкой подозреваются еще двое мужчин.