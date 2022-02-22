СУ СКР по Татарстану: сын сломал шею пожилому отцу, который упрекнул его в алкоголизме

Полицию в дом вызвала супруга убитого. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

57-летнего жителя села Ямашурина Высокогорского района подозреваю в убийстве собственного отца. По версии следствия, 85-летний пенсионер упрекнул сына в том, что тот много пьет, из-за чего последний подошел к лежавшему на диване родственнику и сломал ему шею. Преступление произошло 20 февраля.

Полицию в дом вызвала супруга убитого. Подозреваемого задержали, но свою вину он не признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.