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Происшествия22 февраля 2022 9:09

СУ СКР по Татарстану: сын сломал шею пожилому отцу, который упрекнул его в алкоголизме

Свою вину в убийстве родственника мужчина не признал
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Полицию в дом вызвала супруга убитого.

Полицию в дом вызвала супруга убитого.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

57-летнего жителя села Ямашурина Высокогорского района подозреваю в убийстве собственного отца. По версии следствия, 85-летний пенсионер упрекнул сына в том, что тот много пьет, из-за чего последний подошел к лежавшему на диване родственнику и сломал ему шею. Преступление произошло 20 февраля.

Полицию в дом вызвала супруга убитого. Подозреваемого задержали, но свою вину он не признал.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.