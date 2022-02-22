Автомобилистов Татарстана предупреждают о метели и гололедице на дорогах

Важно соблюдать безопасную скорость и воздержаться от лишних маневров. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 22 февраля, в Татарстане ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, ветер порывами до 18 м/с, а также снежные заносы и гололедица на дорогах. В связи с этим, Госавтоинспекция МВД по республике напоминает водителям о необходимости соблюдения безопасной скорости и воздержания от опасных маневров, в том числе выезда на встречную полосу.

- Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись в безопасности дальнейшего движения. В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями, - говорят в ведомстве.