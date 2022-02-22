Студенты ИГиНГТ КФУ получили в CdoGEO дополнительную специальность переводчика в сфере геологии и нефтегазовых технологий

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В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся экзамен по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий», реализуемой Центром дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO).

Программа «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий» направлена на развитие профессиональных лингвистических и переводческих навыков. В дополнение к основной специальности курс существенно расширяет возможности выпускников на рынке труда. Выпускники, прошедшие обучение по данной программе, являются конкурентоспособными специалистами современного формата и востребованы в зарубежных и транснациональных компаниях.

Курс включает в себя формирование представления о структуре текста (орфографические, орфоэпические, лексические и грамматические нормы); развитие активных языковых навыков с использованием новой лексики по соответствующей тематике (чтение, аудирование, говорение, письмо); пополнение словарного запаса; изучение и анализ академических текстов; подготовка к сдаче международных экзаменов TOEFL и IELTS.

По данному курсу студенты обучались 3 семестра. В ходе заключительного экзамена слушателям дали задания разного уровня сложности, с которыми все успешно справились.

- Двое студентов сдали экзамены на «отлично», остальные получили отметки «хорошо». Главное, что все остались довольны обучением, - отметила кандидат педагогических наук Ильсия Сафиуллина.

- Программа направлена на слушателей, владеющих базовыми знаниями английского языка, - рассказывает студентка 2 курса ИГиНГТ КФУ Елена Пирогова. – Поэтому мы более углубленно занимались переводом, изучали терминологию в области геологии и нефтегазовых технологий. Очень понравилось то, что занятия проходили в легкой и непринужденной форме: мы смотрели видеоролики, затем обсуждали их, отвечали на вопросы, много беседовали. Я рада, что получила дополнительную специальность в CdoGEO, благодаря которой смогу устроиться на более высокооплачиваемую работу.

- Очередной раз CdoGEO успешно обучил слушателей по программе «Переводчик в сфере геологии и нефтегазовых технологий», — комментирует заместитель директора по маркетингу, директор Центра дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга (CdoGEO) Ильдус Чукмаров. – Хочу подчеркнуть, что мы уделяем большое внимание каждой программе, а особенно тем, которые предназначены для наших студентов. Мы создаем для них условия, чтобы параллельно основному образованию они получили еще одну профессию, в данном случае — профессию переводчика. Она необходима для успешной карьеры в нефтегазовой отрасли, а также для продолжения обучения по нашим собственным англоязычным программам магистратуры и в магистратуре ведущих университетов мира – Канаде, Франции, Великобритании и пр. В ходе обучения нашим слушателям предоставляются дополнительные возможности для самостоятельного освоения программы – это мультимедийный курс для профессионального общения. По окончанию учёбы студенты Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ получат диплом переводчика в сфере геологии и нефтегазовых технологий параллельно основному образованию. Данный курс завершился, мы начинаем новый набор и ждем новых студентов!