Руководителям исполкомов предложено несколько вариантов обезопашивания населенных пунктов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожароопасный сезон в Татарстане начнется с 15 апреля. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

К списку городов и районов региона особенно подверженных угрозе лесных и иных природных пожаров местные власти отнесли Болгар, Елабугу, Зеленодольск, Казань, Кукмор, Тетюши, Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Арский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский и Ютазинский районы.

Руководителям исполкомов предложено создать минерализованные защитные полосы вокруг населенных пунктов, очистить территорию, прилегающую к лесу, от сухой травы, обеспечить населенные пункты средствами звукового оповещения о пожаре, оборудовать водоисточники для целей пожаратушения, организовать круглосуточные дежурства членов добровольных пожарных формирований.