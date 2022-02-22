Жители Марий Эл могут оказать помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР детям

Беженцам сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и постельное белье, говорят волонтеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марий Эл хотя и не принимает пока беженцев из ДНР и ЛНР, начала сбор гуманитарной помощи для эвакуированных детей. К акции «Добро не имеет границ» присоединилось Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест» совместно с Ресурсным центром развития добровольчества.

Волонтеры сообщают, что беженцам сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и постельное белье, но не лишними будут и теплая одежда, а также продукты длительного хранения.