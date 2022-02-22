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Общество22 февраля 2022 7:11

Жители Марий Эл могут оказать помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР детям

Акцию «Добро не имеет границ» поддержало Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Беженцам сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и постельное белье, говорят волонтеры.

Беженцам сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и постельное белье, говорят волонтеры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Марий Эл хотя и не принимает пока беженцев из ДНР и ЛНР, начала сбор гуманитарной помощи для эвакуированных детей. К акции «Добро не имеет границ» присоединилось Региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский красный крест» совместно с Ресурсным центром развития добровольчества.

Волонтеры сообщают, что беженцам сейчас особенно необходимы средства личной гигиены и постельное белье, но не лишними будут и теплая одежда, а также продукты длительного хранения.