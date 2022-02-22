Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 февраля 2022 6:37

Оформление документов для засыпки части реки Казанка потребует 25 миллионов рублей

На искусственном берегу планируется построить Соборную мечеть
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Исполнитель тендера будет выявлен 2 марта.

Исполнитель тендера будет выявлен 2 марта.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оформление проектной документации для подтверждения засыпки части реки Казанка для строительства там Соборной мечти обойдется бюджету Татарстана в 25 миллионов рублей. Осталось найти подрядчика. Соответсвующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет оформить бумаги по проекту, оценке его воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, инженерным изысканиям, а также получить согласования и заключения госэкспертизы.

Исполнитель тендера будет выявлен 2 марта. Работу он должен будет закончить в текущем году.

Напомним, по последней информации, возвести Соборную мечеть предполагалось на территории около Центра семьи «Казан». Для этого ее планировали увеличить за счет засыпки реки. Однако чуть ли не в последний намеченные по этому вопросу общественные слушания были отменены.

На проект планировки территории под строительство Соборной мечети Татарстан был готов выделить 12,8 миллиона рублей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани планируют провести международный конкурс на лучший проект Соборной мечети

Объект должен быть рассчитан на 10 тысяч человек (подробности)