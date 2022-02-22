Оформление документов для засыпки части реки Казанка потребует 25 миллионов рублей

Исполнитель тендера будет выявлен 2 марта. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Оформление проектной документации для подтверждения засыпки части реки Казанка для строительства там Соборной мечти обойдется бюджету Татарстана в 25 миллионов рублей. Осталось найти подрядчика. Соответсвующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет оформить бумаги по проекту, оценке его воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, инженерным изысканиям, а также получить согласования и заключения госэкспертизы.

Исполнитель тендера будет выявлен 2 марта. Работу он должен будет закончить в текущем году.

Напомним, по последней информации, возвести Соборную мечеть предполагалось на территории около Центра семьи «Казан». Для этого ее планировали увеличить за счет засыпки реки. Однако чуть ли не в последний намеченные по этому вопросу общественные слушания были отменены.

На проект планировки территории под строительство Соборной мечети Татарстан был готов выделить 12,8 миллиона рублей

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