В Казани в 2022 году начнут строить детскую больницу на улице Гаврилова

Новое учреждение будет рассчитано на 480 мест. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана в этом году на улице Гаврилова планируют начать строительство детской больницы, которая будет рассчитана на 480 мест. Об этом 21 февраля на XII сессии Казанской городской Думы заявил мэр города Ильсур Метшин.

Также в Казани в 2022 году хотят приступить к возведению детской поликлиники в Дербышках, взрослых поликлиник в жилых комплексах: «Салават Купере» и «Весна». Кроме того, в городе на территории больницы №7 начнутся работы по строительству перинатального центра.

- Это беспрецедентные решения, направленные на укрепление здоровья и детей, и взрослых, – отметил Ильсур Метшин.