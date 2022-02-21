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Общество21 февраля 2022 16:14

В Казани детские сады планируют подключить к скоростному интернету

Этот вопрос будет прорабатываться с Минцифрой Татарстана
Алина АЛМАКАЕВА
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Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это вопросом безопасности.

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это вопросом безопасности.

Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля на очередной сессии депутат Казгордумы Руслан Дуженков поднял вопрос о проведении скоростного интернета в детские сады, так как в школах подобная цифровизация уже прошла.

- Это действительно вопрос безопасности, кроме того, сейчас многие образовательные программы связаны с интернетом, поэтому будем с коллегами этот вопрос обсуждать. В Год цифровизации нам сам Бог велел этот вопрос решить, - ответил на это мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, это станет предметом для обсуждения с Минцифрой Татарстана.