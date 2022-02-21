В Казани детские сады планируют подключить к скоростному интернету

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал это вопросом безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

21 февраля на очередной сессии депутат Казгордумы Руслан Дуженков поднял вопрос о проведении скоростного интернета в детские сады, так как в школах подобная цифровизация уже прошла.

- Это действительно вопрос безопасности, кроме того, сейчас многие образовательные программы связаны с интернетом, поэтому будем с коллегами этот вопрос обсуждать. В Год цифровизации нам сам Бог велел этот вопрос решить, - ответил на это мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, это станет предметом для обсуждения с Минцифрой Татарстана.