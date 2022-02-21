В Казани планируют провести международный конкурс на лучший проект Соборной мечети

Место для ее строительства будет выбрано после прохождения всех экологических и градостроительных экспертиз. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил провести международный конкурс на лучший проект Соборной мечети в Казани. Причем сделать его по аналогии с конкурсом по выбору концепции нового здания театра им. Камала.

Об этом он заявил 21 февраля на сессии Казгордумы. Правда, по словам главы региона, еще не принято окончательное решение о выборе места для строительства мечети, которая должна вмещать до 10 тысяч человек. Его примут после того, как будут готовы результаты всех экологических и градостроительных экспертиз.

Напомним, по последней информации, возвести Соборную мечеть предполагалось на территории около Центра семьи «Казан». Для этого ее планировали увеличить за счет засыпки реки. Однако чуть ли не в последний намеченные по этому вопросу общественные слушания были отменены.

Отметим, что первый камень в строительство Соборной мечети в Казани должны заложить в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.