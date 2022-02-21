Татарстанец признался в том, что управлял авто пьяным и выстрелил в полицейского

Несмотря на ожог, правоохранителю удалось догнать и задержать злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 37-летнего жителя Альметьевска возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. По версии следствия, ночью 19 февраля он, будучи пьяным, катался за рулем автомобиля ВАЗ-2113. Когда нарушителя заметили правоохранители, началось преследование. В какой-то момент мужчина вылез из авто и попытался убежать. При этом он выстрелил в полицейского из газового пистолета.

Несмотря на ожог, последнему удалось догнать и задержать мужчину. Свою вину злоумышленник признал. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану.