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Общество21 февраля 2022 13:45

В полиции Казани недокомплект личного состава превысил 10%

Утверждается, что люди увольняются из-за низкой зарплаты
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Зарплату полицейским в городе не поднимали в течении последних 10 лет.

Зарплату полицейским в городе не поднимали в течении последних 10 лет.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Если в 2020 году до полного укомплектования личным составом полиции Казани не хватало 5% сотрудников, то по итогам 2021-го этот показатель был уже равен 9,4%, а в настоящий момент – более 10%, заявил в этот понедельник, 21 февраля, на сессии Казгордумы начальник УМВД по столице Татарстана Александр Мищихин.

По его словам, причина некомплекта личного состава, в том числе, в низком уровне денежного довольствия – в течении последних 10 лет зарплату полицейским в городе не поднимали, а также в ненормированном рабочем дне.

Если не принять дополнительных мер, то эту проблему не решить, отметил Мищихин.