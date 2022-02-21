Natura Siberica поддержала этап серии Гран-при по художественной гимнастике

Фото: предоставлено пресс-службой

Российский косметический бренд Natura Siberica* активно выступает за здоровый образ жизни и на постоянной основе поддерживает яркие спортивные мероприятия и российских спортсменов.

В этом году российская марка органической косметики традиционно стала партнером этапа Гран-при по художественной гимнастике, который пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Соревнования стартовали 16 февраля и продлились до 20 февраля 2022 года. 18 и 19 февраля в Кубке чемпионок (квалификации финалов Гран-при Москва) были разыграны медали в многоборье среди лучших спортсменок мира, а 20 февраля в финалах Гран-при Москва встретились по 8 лучших спортсменок в каждом виде упражнений.

Зимнее Гран-при по художественной гимнастике проводится в Москве уже 20 лет. Именно с этих соревнований начинается сезон международных стартов, в которых принимают участие молодые спортсменки со всего мира.

Для всех участников соревнований, а также для международной команды судей Natura Siberica подготовила специальные призы – наборы косметических продуктов с экстрактами диких сибирских растений. Выживая в суровых условиях северного климата, эти травы накапливают рекордное количество витаминов и питательных веществ, помогая нашей коже и волосам оставаться сильными и здоровыми. Точно так же профессиональные спортсменки, проходя через множество испытаний, тренировок и соревнований, приобретают неординарные моральные и физические качества.

Поддержка отечественного спорта всегда была и остается одним из приоритетов компании Natura Siberica. Мы рады возможности участвовать в награждении лучших спортсменок – будущего отечественной художественной гимнастики.

Фото: предоставлено пресс-службой

СПРАВКА

ГК Natura Siberica – ведущий российский производитель сертифицированной органической косметики. Качество продукции подтверждено европейскими экосертификатами авторитетных институтов BDIH, ICEA, Ecocert, Soil Association**. Natura Siberica – первая в мире косметика на основе уникальных сибирских растений-адаптогенов. Все средства производятся на современном сертифицированной заводе в Подмосковье, а растительное сырье для косметики выращивается на органических фермах, расположенных в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, а также на эстонском острове Сааремаа.

Продукция компании продается в более чем 70 странах мира в собственных розничных магазинах и крупнейших торговых сетях. Она неоднократно признавалась лучшей по версии авторитетных изданий и экспертных сообществ. Компания выпускает продукцию под брендами Natura Siberica, Organic Shop, Organic Kitchen, Planeta Organica***, «Рецепты бабушки Агафьи».

* «Натура Сиберика»

** BDIH – Федеральная ассоциация производственных и коммерческих компаний, Германия; ICEA – Институт этического сертифицирования; «Экосерт», «Соил Ассошиэйшн»

*** «Органик Шоп», «Органик Китчен», «Планета Органика»