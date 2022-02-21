В Песчаных Ковалях снегом с крыши едва не завалило женщину с двумя детьми

Решается вопрос о возбуждении административного дела.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Накануне на улице Октябрьской в селе Песчаных Ковалях женщину с двумя детьми едва не завалило снегом, который упал с крыши жилого дома. Проверку по данному факту организвала прокуратура Лаишевского района.
- Управление домом осуществляется УК "Экономстрой+". Ранее руководителю УК районной прокуратурой было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Решается вопрос о возбуждении административного дела.
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