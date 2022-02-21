Коронавирус подтвердился еще у 3 159 жителей Татарстана

Госпитализация накануне потребовалась 293 новым больным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 3 159 случаев коронавируса, большинство из которых в Казани (1 132) и Набережных Челнах (404). Среди последних зараженных 359 детей, сообщает в понедельник, 21 февраля, Минздрав республики.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 97 744 татарстанцев, 62 179 из которых выздоровели, а 1 694 - скончались. Очередными жертвами вируса стали двое мужчин в возрасте 90 и 72 лет и четверо женщин в возрасте 75, 72, 71 и 68 лет.

Первый компонент вакцины сделали 2 454 124 местных жителя, второй - 1 915 680. Ревакцинацию прошли 236 336 человек.