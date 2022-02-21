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Общество21 февраля 2022 8:04

Данил Садреев о «серебре» на Олимпиаде в Пекине: «Огромное спасибо всем, кто был причастен к этому»

Накануне спортсмен вернулся в Татарстан, но в скором времени отправится на следующие соревнования
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Молодой человек завоевал первую олимпийскую медаль в миксте прыжков с трамплина. Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

Молодой человек завоевал первую олимпийскую медаль в миксте прыжков с трамплина. Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

В воскресенье, 20 февраля, в Татарстан прилетел серебряный призер зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, уроженец Лениногорска Данил Садреев. Напомним, 18-летний молодой человек завоевал первую олимпийскую медаль в миксте прыжков с трамплина.

- Всем спасибо, что встретили меня, мне очень приятно. Я очень рад, что в нашем Татарстане есть такие болельщики, как вы, это невероятное и очень волнительное чувство. В первую очередь, хотелось отпрыгать на максимум и сделать приятное стране. Спасибо всем большое: моему тренеру Николаю Васильевичу, нашему руководству, нашему составу, нашим болельщикам. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто был причастен к этому, - заявил спортсмен в казанском аэропорту, где помимо фанатов, журналистов и представителей Минспорта республики его встречали мама и брат.

Дома Данил пробудет недолго и скоро отправиться на следующие соревнования.