Из-за погодных условий не работает каток в казанском парке "Черном озере"

Ледовая арена вновь начнет функционировать, когда на улице будет минусовая погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 февраля, в казанском парке "Черное озеро" не будет работать каток. Все дело в погодных условиях, сообщают в дирекции парков и скверов города. Как только на улице вновь будут минусовые температуры, ледовая арена начнет функционировать.

Напомним, что днем 21 числа в Татарстане ожидается от -4 до +1 градуса. Последующие два дня синоптики обещают от -3 до +2 и от -2 до +3 соответственно, осадки в виде мокрого снега и небольшую метель.