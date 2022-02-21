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Общество21 февраля 2022 6:40

Из-за погодных условий не работает каток в казанском парке "Черном озере"

21 февраля в Татарстане ожидается от -4 до +1 градуса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ледовая арена вновь начнет функционировать, когда на улице будет минусовая погода.

Ледовая арена вновь начнет функционировать, когда на улице будет минусовая погода.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 21 февраля, в казанском парке "Черное озеро" не будет работать каток. Все дело в погодных условиях, сообщают в дирекции парков и скверов города. Как только на улице вновь будут минусовые температуры, ледовая арена начнет функционировать.

Напомним, что днем 21 числа в Татарстане ожидается от -4 до +1 градуса. Последующие два дня синоптики обещают от -3 до +2 и от -2 до +3 соответственно, осадки в виде мокрого снега и небольшую метель.